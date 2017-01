Ned 104 millioner!

Rekordåret 2016 sitter foreløpig trygt. Årets inntekt til ferskfiskflåten ligger foreløpig hele 104 millioner kroner under fjoråret.

Foto: Dag Erlandsen

Det tilsvarer bare 60 prosent inntekt i forhold til i fjor.

- Omsetningen for norske båter er gått ned fra 466,6 til 416,4 millioner kroner, reduksjonen kommer i sin helhet som følge av reduserte landinger av ferskt råstoff, skriver Norges Råfisklag.

Omsetningen av fryst råstoff er økt fra 202,2 til 256,2 millioner kroner, etter en kombinasjon av økte kvanta og økte priser for torsk og hyse. Prisene for sei er dog redusert fra i fjor.

- Omsetningen av ferskt råstoff er kommet på etterskudd de tre første ukene av året, ned fra 264,4 millioner kroner i fjor til 160,2 millioner kroner i år. Her er det snakk om reduserte kvanta over hele linja, mye forårsaket av at det meste av uke 1 og 3 i år gikk bort på grunn av dårlig vær og landligge, skriver Råfisklaget.

Omsetningen av fersk torsk er redusert fra rundt regnet 9.000 til 6.000 tonn, og til tross for at snittprisene er økt med vel kr 3,- pr kg fra i underkant av 22,- i fjor til 25,- i år regnet i sløyd u/hode-vekt, er også verdiutviklingen for den ferske torsken redusert, fra 130 til 101 millioner kroner.

- Enda mer markant er reduksjonen i landingene av fersk sei, ned fra 7.800 tonn de 3 første ukene av fjoråret, til bare 2.800 tonn i år, og verdien er ned fra 67 til 23 millioner kroner. Hysekvantumet levert fersk er ned fra 2.400 til 1.100 tonn, og verdien ned fra 24 til 11 millioner kroner, skriver laget.