Ned fire kroner

Minsteprisen på den største kongekrabben går ned med fire kroner fra i dag. Men Råfisklagets markedssjef for skalldyr, Tor-Edgar Ripman, mener den reelle prisen er på vei opp.

Foto: Dag Erlandsen

- Det går så det griner, kjøpere betaler opptil 180 kroner for den største krabben, sier Ripman til Kyst og Fjord.

Det var fredag at Råfisklagets beregninger for minsteprisen ga en prisnedgang på 4 kroner. Årsaken er en liten nedgang i eksportprisen for både fryst og levende kongekrabbe.

Her er de nye prisene:

• 145 kr/kg for lytefri hannkrabbe over 3,2 kg

• 140 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 2,2-3,2 kg

• 95 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 1,6-2,2 kg

Prisene gjelder fra og med mandag 7. august til og med søndag 3. september.