Ned for kongekrabbe

Norsk kongekrabbeeksport går ned. Per november ligger vi drøyt 40 millioner kroner bak fjoråret.

Foto: Dag Erlandsen

Årsaken er etter alt å dømme den seine avklaringa fra Nærings- og fiskeridepartementet for ett år siden, da man vurderte å innlemme Måsøy i «Krabbeland». Det førte til at kvoteutdelinga ble satt på vent, mens fiskerne rigget om og kastet seg over andre fiskerier. Per november er 1740 tonn kongekrabbe eksportert, mot 2135 tonn på samme tid i fjor. Verdien er på 464 millioner kroner, mot 503 millioner i fjor.

- Til syvende og sist har dette ingen betydning. Per nå ligger det an til en kvotenedgang i 2018, og med kvotefleksordninga på kongekrabbe kan fiskerne ta igjen det tapte etter nyttår. Da er kvaliteten god og Norge alene på markedet, sier markedssjef på skalldyr i Norges Råfisklag, Tor-Edgar Ripman.

Norge eksporterte 139 tonn kongekrabbe til en verdi av 40 millioner kroner i november. Det er en nedgang i volum på 13 prosent eller 21 tonn, mens verdien falt med 5 prosent eller 2 millioner kroner fra samme måned i fjor. Nederland og Sør-Korea er de største markedene i november, melder Norges Sjømatråd.