Ned for silda, mens makrell øker

Makrelleksporten gjorde et hopp på hele 14 prosent i juli, mens sildesalget gikk i stå.

På samme måte som for hvitfisksektoren er det lavsesong for pelagiske fiskerier i juli måned. Norge eksporterte 10 400 tonn sild for 144 millioner kroner i juli. Volumet falt med 28 prosent, mens verdien falt med 6 prosent eller 9 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor, framgår det av den siste månedsrapporten fra Norges Sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 167 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumreduksjon på 2 prosent, og en verdiøkning på 28 prosent eller 418 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Polen, Nederland og Litauen var de største markedene for sild i juli.

Makrellen går godt

Norge eksporterte 7 500 tonn makrell for 131 millioner kroner i juli. Volumøkningen var 14 prosent og verdien økte 14 prosent eller 16 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 124 000 tonn makrell for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 42 prosent, og en verdiøkning på 45 prosent eller 674 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Vietnam, Nederland og Sør-Korea var de største markedene for makrell i juli.