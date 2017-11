Ned som en skinnfell

Grieg Seafood gikk høyt på banen med karakteristikker og mistanker om sabotasje etter funn av glasskår i en laksemerd. Nå må de beklage på en skikkelig måte, krever Miljøvernforbundet.

Foto: Grieg Seafood

Da det i oktober ble funnet glasskår i bunnen av en laksemerd på en omstridt lokalitet i Vedbotn i Nordkapp, gikk samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood sterkt ut i en pressemelding og fryktet at de var utsatt for sabotasje fra oppdrettsmotstanderne.

Saken ble politianmeldt og en stor etterforskning ble igangsatt, blant annet ble glasset innsendt til Kripos for analyse. Men tidligere denne uka kunne ifinnmark.no melde at saken var oppklart.

Glasset stammet nemlig fra en brønnbåt, som ved to anledninger hadde fått knust store lyspærer i laterommet. Datoene for disse hendelsene stemte godt overens med funnene i Vedbotn, og overfor ifinnmark har Roger Pedersen beklaget at de var «noe heit i toppen» da de sendte ut pressemeldingen som gikk hardt ut mot mulige sabotører i lokalmiljøet.

Men den beklagelsen holder ikke, mener Miljøvernforbundets regionleder i Midt-Norge, Arne Roger Hansen.

– Vi i Norges Miljøvernforbund har fulgt saken i Vedbotn tett. Og vi finner det høyst utilgivelig av en samfunnskontakt i Grieg Seafood å buse ut med sabotasjeanklager mot en hel lokalbefolkning, skriver Hansen i en epost til iFinnmark.

– Pedersen sin unnskyldning her er overhodet ikke god nok. Han har tross alt stemplet en hel lokalbefolkning som sabotører UTEN at det er noe som helst tvil om hva som har skjedd som han selv sier. NMF krever at Pedersen møter lokalbefolkningen og ydmykt ber om unnskyldning, før han så tar sin hatt og forlater selskapet. Ingen er tjent med en slik samfunnskontakt som tross alt er ansatt for å skape tillit mellom lokalbefolkning og oppdrettsselskap. Verken Grieg Seafood, eller lokalbefolkningen er tjent med en slik person i en slik stilling. Det han her har gjort er det stikk motsatte av å skape tillit, sier Arne Roger Hansen til avisa.