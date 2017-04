Nedgang for arktisk fisk

Polarringbuk, grønlandsknurrulke og andre arktiske arter går tilbake i Barentshavet. Nedgangen er størst i øst.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Den tydeligste endringen finner vi hos de vanligste arktiske artene. Blant annet er forekomstene av polarringbuk mer enn halvert i enkelte områder, sier Edda Johannesen, forsker på Havforskningsinstituttet (HI). Hun har ledet arbeidet med rapporten «Arctic fishes in the Barents Sea 2004–2015: Changes in abundance and distribution», et samarbeid mellom HI og det russiske søsterinstituttet PINRO.

De arktiske artene kjennetegnes ved at de gyter i temperaturer under null grader, og sjeldent finnes i tempererte vannmasser. Totalt er det rundt 40 arktiske fiskearter på kloden. 16 av disse artene er kun i nord. Forskerne vet fortsatt lite om dem.

Mange er svært like av utseende og artsstatus er usikker for enkelte grupper. Rapporten bygger på data fra økosystemtoktet i Barentshavet som nå har gått i 13 år.

- Endringen er ikke den samme for alle artene. Noen minker over hele Barentshavet, andre bare i sentrale og østlige deler. En del av artene som opplever nedgang sentralt og øst, som arktisk panserulke, glattulke og nordlig ålebrosme, øker i nord. Det antyder en nordlig forflytning, sier Edda Johannesen.