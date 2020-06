Nedgang for fersk torsk oppgang for fryste fileter

Så langt i år er eksporten av fersk hel torsk på nivå med fjoråret. I koronaperioden fra uke 9 til og med uke 24 falt eksporten med 6 prosent, og fallet kom tidlig i perioden.

Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Forrige uke gikk eksporten av fersk hel torsk ned med 28 prosent til 270 tonn.

- Reduserte fangster av torsk tilgjengelig har ført til et fall i eksporten av fersk hel torsk forrige uke. Dette har også bidratt til at prisene har økt noe siden bunnoteringen i uke 22. Gjennomsnittlig eksportpris forrige uke var 35,83 kroner per kilo. Dette til tross for at den norske krona har styrket seg de siste ukene. Prisen er likevel lavere enn for samme periode i fjor, og vitner om en fortsatt utfordrende situasjon i markedene, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Hittil i år har det vært en vekst i eksporten av fryst hel torsk på 4 prosent. I koronaperioden fra uke 9 til og med uke 24 har eksporten av fryst hel torsk økt med 23 prosent. Sist uke økte eksporten av fryst hel torsk med 186 prosent sammenlignet med uke 24 i 2019, til 595 tonn.

Så langt i år har eksporten av fryst filet av torsk økt med 3 prosent til 6 600 tonn sammenlignet med samme periode i fjor. I koronaperioden fra uke 9 har eksporten økt med 11 prosent. De siste åtte ukene har eksporten vært betydelig over samme periode i fjor. Forrige uke økte eksporten av fryste fileter av torsk med 273 prosent sammenlignet med samme uke i fjor, til 355 tonn.

- Økt etterspørsel etter ferdigpakkede produkter i dagligvarehandelen i flere av de viktigste torskemarkedene har bidratt til vekst i eksporten av fryst filet av torsk de siste åtte ukene. Spesielt har vi sett en vekst etter tilberedte produkter, som for eksempel panert torsk. Årsakene til dette er blant annet mindre tilgang på fersk fisk, og forbrukernes behov for lagringsvennlige produkter, sier Pettersen.