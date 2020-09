Nedgang for levende kongekrabbe

Norge eksporterte 340 tonn kongekrabbe til en verdi av 107 millioner kroner i august. Det er en reduksjon i volum på 9 prosent.

Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Verdien falt med 10 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med august i fjor. Sør-Korea, Japan og Nederland var de største markedene for norsk kongekrabbe i august.

- Nedgangen i eksporten av kongekrabbe skyldes i all hovedsak en reduksjon i eksporten av levende og fersk kongekrabbe. En del av forklaringen ligger i logistikkutfordringer til flere av våre viktigste flymarkeder. For fryst kongekrabbe er det derimot økt etterspørsel, og vi ser en sterk økning til markeder som Japan, Belgia og Frankrike, sier bransjeansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.