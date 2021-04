Nedgang for reker

Det ble eksportert 2 900 tonn reker til en verdi av 221 millioner kroner i første kvartal. Volumnedgangen var på 5 prosent.

Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Verdien falt med 26 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

De største mottakerne var Sverige, Storbritannia og Finland.

- Rekeeksporten til Danmark og Storbritannia i første kvartal trekker ned, men en god mars i Storbritannia gir grunn til forsiktig optimisme. Et annet lyspunkt er at vi ser en vekst i både volum og verdi i februar og mars i vårt største marked Sverige, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ørjan Kjærvik Olsen, analytiker for reker og skalldyr i Norges sjømatråd.

Mars ga et ytterligere fall i rekeeksporten. I mars ble det eksportert 1 200 tonn reker til en verdi av 89 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 11 prosent.

Verdien falt med 14 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med mars i fjor.