Nedgang i seikvoten i 2019

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei i 2019 til 149 550 tonn.

Dette er 13,3 prosent mindre enn for 2018 og innenfor stabilitetsregelen på 15 prosent. Regelen sikrer at det ikke blir for store endringer i fiskekvotene fra et år til et annet.

Totalkvoten er satt i tråd med anbefalingen fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Sei nord for 62°N er en norsk bestand som Norge forvalter uten forhandlinger med andre land.