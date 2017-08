Nei takk til valgkamp

Ap-ordføreren vil ikke drive valgkamp for eget parti og mange av innbyggerne i hans kommune forstår det.

Foto: Dag Erlandsen

- Konsekvensutredning er det store samtaleemnet i øysamfunnet, deretter har vi kvotesalg og sentralisering, men nå er jo kommunesammenslåing lagt på is for denne gangen, sier ordfører Tor Arne Andreassen til Avisa Nordland (bak betalingsmur).

Han skjønner ikke helt hvorfor røstværingene ikke møtte opp i større antall ved forrige valg. Da var det 68,3 prosent av de stemmeberettigede som stemte og det var lavest i den midtre regionen av Nordland.

- Oljespørsmålet kunne vel like gjerne gi høy valgdeltakelse på Røst? Det er i alle fall ikke slik at folk ikke bryr seg om politiske saker. Normalt sett hadde vi sendt inn ønsker om å få besøk i valgkampen, men ikke denne gangen. Jeg skriver ikke under på noen avtale om å delta i valget for Ap. Når de verner Nordland VII og Troms II og åpner for det som er rett i fiskefatet, da blir reaksjonen deretter, sier ordføreren.

– 90 prosent av alle fiskeslagene som gyter langs kysten, reker forbi her. I dag reklameres det med at fisken fra Lofoten er fisket i det reneste farvannet som finnes. Hvorfor kan de ikke la denne stripa utenfor kysten være oljefri, spør ordføreren ifølge Avisa Nordland.