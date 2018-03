Nergård-flytting skaper uro

Flyttingen av Nergård Havfiske fra Harstad til Tromsø gjør at ansatte ved Nergårds anlegg i Gryllefjord spør om de er de neste som får en uventet beskjed.

Foto: Erik Jenssen

- Når de kan låse av sånn i Harstad, så kan de gjøre det her og, sier produksjonsarbeider i Gryllefjord, Leif Arne Rasmussen til Troms Folkeblad.

Han og samboeren Erika Bartkute har en følelse av at også deres arbeidsplass er i fare.

- Her er folk som ikke får kontrakt på mer enn tre måneder, og så har vi hørt om folk som er spurt om de er villige til å pendle til Senjahopen dersom fileten flyttes dit. Derfor er vi virkelig redde for arbeidsplassen vår, sier Bartkute.

Dette kommer i tillegg til en lengre permitteringsperiode nylig.

Dårlig informasjon

Samboerparet sier til Folkebladet at de har forsøkt å få svar internt, men at dette har vært så vanskelig at de til slutt heller valgte å gå ut i avisa med sin bekymring.

- Før var informasjonsflyten i bedriften god, men etter at vi fikk nye eiere for omlag ett år siden er det noe helt annet. De nye eierne har ikke engang vært her og presentert seg for de ansatte, selv om de nylig var her og så på anlegget, sier Rasmussen.

De nye eierne er Norsk Sjømat og islandske Samherji, som tok en sterkere eierposisjon i april i fjor.

Ingen flytteplaner

Konsernsjef Tommy Torvanger sier til Folkebladet at han er overrasket over bekymringen fra Gryllefjord.

- Så lenge som vi har holdt på med filetproduksjon i Gryllefjord, har det aldri gått så bra som nå i det siste. Hva fremtida bringer er det vanskelig å si noe om «til evig tid», men nå fungerer det i hvert fall veldig godt, sier Torvanger.

Han avviser flytting til Senjahopen med at det ikke vil være plass der. Han sier også at informasjonsflyten er som den skal, og at det nylig var avholdt et møte med tillitsvalgte i Gryllefjord.