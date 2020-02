Nergård signerte neste båt

Nergård Havfiske har signert kontrakt på sin neste stortråler.

Den nye båten bygges på samme konsept som leveringsklare "Senja", som døpes i Tromsø i starten av mai. Kontrakten er verdt over 500 millioner kroner, og båten bygges i Brattvåg på Sunnmøre.

I en pressemelding fra verftet sier lederen for offshore og spesialiserte fartøy i Vard, Erik Haakonsholm at de er svært stolte over kontrakten:

- Når eksisterende kunder kommer tilbake til oss og signerer nye ordrer, er det et klart tegn på kvaliteten.

Båten får som tidligere omtalt et system for tradisjonell fangsthåndtering, i tillegg til tanker for oppbevaring av levende fisk. Nergårds neste tråler leveres i første kvartal 2022.

Også Tommy Torvanger i Nergård er fornøyd med signeringen.

- Vi ser frem til å få tråleren «Senja» i drift og fortsette det flotte samarbeidet vi har hatt med Vard i dette prosjektet. De to nybyggene representerer en ny generasjon fartøy for oss som båteiere, både når det gjelder effektivitet og kvalitet. Våre fiskere har nå et fantastisk verktøy for å utnytte våre fiskekvoter på best mulig måte, skriver Torvanger i en pressemelding.