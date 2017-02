Neste generasjon merkemaskin

Markedets krav til merket norsk klippfisk av ypperste kvalitet har økt de siste årene, og det kravet har et FHF-prosjekt møtt med ny teknologi.

Bacco AS har vært prosjektleder for FHF prosjektet, og har utviklet et nytt maskinkonsept for individuell merking av klippfisk basert på rullmatet etiketter og festesnorer. Nålmodulen har også blitt forbedret og er mer driftssikker og åpen. Bacco Tag II er ferdig og implementert hos klippfiskbedriften Mørecodfish AS.

Planen er å bidra til implementering i hele bransjen, fremgår det av en pressemelding fra FHF. Markedspotensialet i Norge kan anslås til å være 15-25 maskiner, og flere kunder med eldre installasjoner vil kunne tilfredsstille 100 % merking.

Maskinen er i tillegg konstruert for andre typer fisk som: rund laks, laksefilet og porsjonsstørrelse rund fisk (seabass, seabream, tilapia og ørret). For de sjømatbedriftene som ønsker å profilere egne produkter, vil maskinen gi en effektiv løsning på denne oppgaven.

- Opprinnelses merking og sporing blir et enda sterkere krav i årene fremover, og den nye maskinen kan gjøre jobben på individnivå. Med det nye systemet garanteres mer effektivitet og 100 % merking av klippfisk sier Lorena G Jornet, fagsjef i FHF.