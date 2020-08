Nesten for godt til å være sant

Det er nesten som han ikke tror at det går an. Mens store deler av verden for øvrig har ligget i knestående med økonomien på sotteseng, har norsk sjømatnæring likevel gått så det suser. Ja vi snakker faktisk om at også 2020 kan bli et rekordår – midt opp all koronaelendighet, skriver redaktør Øystein Ingilæ i denne kommentaren.

Vi mener