Nesvik går for kråkeboller

Mener delikatessen kan gi et lønnsomt tilskudd til havbruksnæringen.

Det var under et besøk i Atlanterhavsparken i Ålesund at Nesvik kom med meldingen om at kråkeboller har et stort potensiale.

Et japansk TV-selskap hadde tatt med fiskeriministeren til akvariet, Atlanterhavsparken, i Ålesund. De skal lage et program om norsk fiskeripolitikk som sendes når Harald Tom Nesvik besøker Japan i mars. Programmet handler om bærekraft, skriver NRK.no.

Under besøket fikk fiskeriminister Harald T. Nesvik smake på kråkeboller. Og ble helfrelst. Han mente det var knallgodt. Ministeren ble også forklart at kråkeboller har spredt seg i stor mengder langs kysten, og har gjort store skader på tareskogen. Han ble også fortalt at der man har satt i system på hente opp kråkebollene har tareskogen igjen kommet på plass.

Det er også slik at når det blir for mange kråkeboller så klarer de ikke å produsere rogn i samme skala som når de har bedre plass. Og det er her mulighetene ligger. Man tenker og hente dem opp og plaserer dem i store kar. Her kan de produsere rogn i fred og ro. Og det er her både oppdrett og uttak av rogn kommer inn i bildet.

Nesvik har latt seg overbevise, og sier til statskanalen at så lenge man i Japan betaler de mellom 200 og 300 euro per kilo med kråkebollerogn, så er dette butikk.

– Dersom de lykkes med logistikk og salg videre, så har jeg ståltroa. Når jeg hører hva rogna til en kråkebolle kan utgjøre av verdi, så er det som et sunnmørshjerte bare smelter. Her er det jo kjempemuligheter for å tjene penger!, sier han til NRK.no