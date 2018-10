Nesvik til Båtsfjord

Fiskeriministeren på besøk til fiskerihovedstaden.

I Båtsfjord mobiliserer man derfor nå foran besøket. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik skal være der i fem timer den 5. November, fra klokken 1300 til 1800. Ordfører Geir Knutsen melder at det blir lagt opp til et variert program.

– Det blir bedriftsbesøk og møte med fiskere. Nesvik vil også møte Båtsfjord kommune/Båtsfjord havn og styret i Båtsfjord handelsstand fiskerigruppe. Vi håper at vi med dette kan gi han et skikkelig innblikk i alt det positive som skjer her i kommunen akkurat nå, sier ordfører Knutsen.