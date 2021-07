Ni har druknet i Troms og Finnmark

Ni personer har druknet i Troms og Finnmark så langt i år. Dermed topper det nordligste fylket den dystre statistikken.

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at totalt 18 personer har omkommet i drukningsulykker så langt denne sommeren av en total på 41 drukningsulykker så langt i år.

– Enhver ulykke er én for mye. Det er likevel positivt å se at det har vært forholdsvis få drukningsdødsfall i første halvdel av juli, tross godt vær over hele landet og at de fleste av oss ferierer hjemme og gjerne nær sjø og vann, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet i en pressemelding.

Men det ventes flere de kommende ukene. For rundt 40 prosent av drukningsulykkene skjer i sommermånedene juni, juli og august. De siste tre årene har 40 personer druknet hver sommer. I juli i fjor omkom 11 personer, mens det var hele 18 drukningsulykker i juli i 2019.

To så langt i juli

I første halvdel av juli er det registrert to drukningsulykker med dødelig utfall i Norge. I starten av juli druknet en mann i slutten av 50-årene druknet etter å ha falt over bord fra en båt da han var på fisketur i Fiskemovatn i Vinje kommune. Mandag denne uka omkom en eldre kvinne etter at hun falt i elva Bøvra i Lom kommune.

I tillegg har Redningsselskapet registrert en rekke ulykker der personer har blitt reddet i tide etter å ha havnet i vannet fra båt eller fått problemer under bading.

Ikke som på film

Fall fra land, ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt, samt hendelser under bading er de vanligste drukningsulykkene på sommeren.

– Husk at en drukning ser ikke ut som på film med rop, plasking og veiving. Drukning skjer fort og stille, så løft blikket og pass godt på de du er sammen med enten de er barn eller voksne, sier generalsekretær Rikke Lind, som oppfordrer alle til å lære seg enkel livredning og førstehjelp.

– Vi har laget et gratis digitalt livredningskurs med spill, som gir hele familien grunnleggende kunnskap i å ta gode valg rundt vann, livredning og førstehjelp. Kunnskap kan redde liv, sier Lind.

41 personer i 2021

Fram til og med 14. juli har 41 personer omkommet i drukningsulykker i Norge, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk.

15 av ulykkene (37 prosent) er relatert til fritidsbåt. Kun to personer har omkommet i forbindelse med bading/svømming, begge disse ulykkene skjedde i juni.

Redningsselskapet har i tillegg registrert 10 drukningsdødsfall etter fall fra land, åtte personer har omkommet etter å ha gått gjennom isen, to personer har druknet etter at kjøretøyet de satt i havnet i vannet og to personer druknet i forbindelse med dykking. En person har druknet fra yrkesbåt.

To av tre over 60

Av de 41 som har omkommet så langt i år er hele 66 prosent 60 år eller eldre. Fire personer er under 18 år. Kjønnsmessig er menn i et klart overtall. Fram til og med 14. juli har 36 menn og fem kvinner omkommet som følge av drukning i Norge. Det vil si at menn er ofre i 88 prosent av alle drukningsulykker i Norge i år.

Troms og Finnmark med flest drukninger

Når det gjelder fylkesfordelingen så topper Troms og Finnmark statistikken med ni registrerte drukningsdødsfall så langt i år. I Vestland fylke er det registrert sju drukninger, mens Vestfold og Telemark fylke har registrert fem drukningsulykker. Oslo er det eneste fylket uten drukningsdødsfall så langt i år.