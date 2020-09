Niseforsker til Grand Prix for forskere

Til daglig forsker André Moan på niser. Onsdag 23. september bytter han ut kontoret med scenen i Forsker Grand Prix i Bergen.

Hvert år dør flere tusen niser i norske fiskegarn, men hvordan kan man redde dem? Det jobber stipendiat André Moan med å finne ut av, melder Havforskningsinstituttet.

Meningsfullt tema

Moan er stipendiat og skal representere HI under årets Forsker Grand Prix. Der skal han fortelle mer om hvordan forskeren jobber med å få nisene til å holde seg unna fiskegarnene.

– Dette er et veldig meningsfullt tema å forske på. Du kjemper for sjøpattedyrene, og samtidig er det meningsfullt for meg også. For arbeidet er utfordrende og intellektuelt stimulerende, sier niseforskeren.

Har jobbet som lærer

Moan, som kommer fra Torsken i Troms, meldte seg på Forsker Grand Prix fordi han alltid har brydd seg om formidling.

– I tillegg til å være forskerspire har jeg også jobbet noen år som lærer, og det trivdes jeg veldig godt med. Jeg ser at det har stor verdi å kunne snakke om forskningen min og få den ut til folk, sier han.

Et flott sted å lære

Moan er også klar på at formidlingskonkurransen er et flott sted å lære hvordan han kan bli en enda bedre formidler.

– Du blir tvunget ut av din egen komfortsone, og det er jo det du vokser på og lærer av, sier han.

Årets Forsker Grand Prix blir streamet, og kan sees fra godstolen hjemme. Delfinalen i Bergen, hvor Moan skal delta, begynner klokken 19.00 onsdag 23 september.