- Nok strøm og vann på Ingøy

Denne uka har det vært nye samtaler mellom Ingøy-eieren og ordføreren, og viktige spørsmål er sjekket ut.

Ingøy-eier Anders Pedersen i Fjordlaks møtte mandag denne uka Måsøy-ordfører Reidun Mortensen på Vannøya, der Pedersen har vært i forbindelse med åpningen av Karlsøybrukets nye anlegg i Vannavalen.

- Jeg hadde besøk av ordføreren her og vi snakka mye om Ingøy. Men det er to primære ting som mangler, og det er vann og strøm. Det er ikke mulig å drifte et anlegg når man ikke har det på plass, sier Pedersen, som mener Ingøy ikke har nok strøm til å ruste opp anlegget med sløyelinje og andre nødvendige oppgraderinger. I tillegg er vannforsyningen dårlig, påpeker Pedersen overfor Kyst og Fjord.

- Men ordføreren var positiv til å løse dette. Og om kommunen gjør det er vi positive til å starte opp igjen på Ingøy. Vi har også lyst til å utvikle oss i Tufjord, det er mye fisk og god tilgang på biprodukter og interessante muligheter der. Men skal vi gjøre dette, må vann og strøm være i orden.

- Salg er fortsatt ikke interessant?

- Det er ikke mange årene siden vi kjøpte anlegget, så det er ingen vits i å selge. Det kan komme muligheter i fremtiden vi ikke kjenner nå. Å selge det blir ikke aktuelt, sier Pedersen.

Ordfører Reidun Mortensen sier til Kyst og Fjord at kommunen har undersøkt kapasiteten i infrastrukturen i etterkant av samtalene de har hatt med Pedersen.

- Vi har blant annet vært i kontakt med kraftlaget for å undersøke hva slags kapasitet vi har på Ingøya for å utvide til brukets behov. De mangler sløyelinje, og han mener den ikke kan monteres på grunn av for lite strøm. Men det vi har avdekket i møtet med kraftlaget er at det er 100 kw ledig kapasitet til Ingøy, og at det er mulig å få på plass en sløyelinje som vil utbedre anlegget som er der. Så hvis han ønsker å starte opp der og etablere en sløyelinje, er det fullt mulig.

Rolvsøy og Ingøy forsynes i dag via en sjøkabel som går fra Burstad, via Reinøya. Fremtidshåpet er at det kan bli lagt en større kabel via Havøysund, men dette er et prosjekt som ligger opp og frem både i tid og kostnad.

- Dette er et større prosjekt som også vil skaffe øyene fiber. Men skal vi komme videre her må det investeres i et omfang som gjør at vi må ha staten med på det.

Når det gjelder vann, erkjenner ordføreren utfordringer både for Tufjordbruket på Rolvsøya og for drift på Ingøy. Verst er det i Tufjord, der man har kvalitetsproblemer på drikkevannet. Her har kommunen satt i gang en mulighetsstudie for å se om det er mulig å skaffe mer og bedre vann via brønnboring i grunnen.

- På Ingøy er kvaliteten på Ingøy bra, men kapasiteten kan bli et problem. Likevel mener vi det er nok vann til å starte opp, og omså utvide med sløyelinje, sier Mortensen.

Hun mener tiden nå er moden for at også Anders Pedersen viser velvilje.

- Kommunen strekker seg, og jeg mener vel at også han burde vise en velvilje overfor kommunen i og med at det faktisk er nok strøm og vann på øya til å få etablert den sløyelinja han ønsker seg. Det er mulig å drive bruket som det har blitt drevet før, pluss at man kan øke på med å etablere sløyelinja. Da mener jeg han kan fire litt på kravene sine, vise velvilje og starte opp mottaket igjen.