Norden mot fiskerikrim

De nordiske landene står sammen mot fiskerikriminalitet. I går sendte Nordisk ministerråd ut en en felleserklæring mot grenseoverskridende organisert kriminalitet i den globale fiskerinæringen.

Foto: Thomas Glahn/norden.org

Bak erklæringen står de åtte fiskeriministrene fra Danmark, Færøyene, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

- Norge har for tiden presidentskapet i Nordisk ministerråd, og kriminalitet i fiskerinæringen er et av de spørsmålene som Norge særlig har rettet søkelyset mot i det nordiske samarbeidet, skriver Nordisk ministerråd.

- Utfordringene i Norden er også en del av de globale utfordringene, og internasjonalt samarbeid mellom kontinenter og regioner er helt avgjørende. Nordisk ministerråd støtter to prosjekter mot fiskerikriminalitet med deling av etterretning og forskning, og mitt budskap er at Norden er rede til å samarbeide, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd.

I den felles erklæringen sier ministrene blant annet at:

«Verdenssamfunnet må anerkjenne at det grenseoverskridende organisert kriminalitet eksisterer i den globale fiskerinæringen, og at denne aktiviteten har alvorlige konsekvenser for økonomien, påvirker markedene, skader miljøet og underminerer menneskerettighetene», og at «alle verdens regioner må samarbeide».