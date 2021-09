Norden-teamet klar

Sjømatrådet styrker sitt norden-team. Victoria Braathen og Charlotte Rapp skal heretter ivareta sjømatrådets tilstedeværelse i Oslo og Stockholm.

Victoria Braathen har siden 2016 hatt ulike internasjonalt rettede stillinger i Norges sjømatråd. Nå snur hun fokuset til hjemmemarkedet og har med seg viktig erfaring som sjømatutsending i Kina og arbeid med markedsadgang.

Braathen, som kommer fra Tromsø, er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen handelsrett og internasjonal havrett. Victoria Braathen har også tidligere erfaring som politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og Tromsø kommune.

Braathen fungerer for tiden som fagansvarlig for markedsadgang i Sjømatrådet, mens Silje Gjerp Solstad er i fødselspermisjon.

Charlotte Rapp kommer fra stillingen som Country Marketing Portofolio and Concept Manager hos Paulig hvor hun har hatt ansvar for hele utenfor hjemmet porteføljen for Santa Maria, Risenta og Gold&Green. Hun har tidligere erfaring fra Coca-Cola Norge og Sverige hvor hun blant annet har hatt produktansvar for Coke TM og Coke Energy.

Etter en Masters of Commerce fra University of Western Australia startet Charlotte sin karriere innen økonomi og finans i Australia hvor hun til sammen bodde i 11 år. Etter at hun og familien flyttet til Sverige i 2015 har hun tatt steget fra finans og økonomistyring til produktutvikling og markedsføring.

Charlotte Rapp starter i jobben rundt årsskiftet og vil opprettholde Sjømatrådets samlokalisering med den norske ambassaden i Stockholm.