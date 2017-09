Nordland holdt på sitt

Nordland holder på sitt. De vil ikke ha et fiskarlag bestående av en mannskapsseksjon og en rederiseksjon, men et lag som er inndelt mellom sør og nord.

Foto: Dag Erlandsen

Det er klart etter at årets mest spennende avstemning var avsegstyrt fredag formiddag, 16-17 timer senere enn opprinnelig planlagt. Samtidig fikk et forslag om å beholde Norges Fiskarlag slik det er i dag, bare 13 stemmer.

28 stemte for styrets flertallsinnstilling, 16 for mindretallsinnstillinga, sistnevnte identisk med innstillinga fra landsstyret i Norges Fiskarlag, som går inn for å avvikle de geografiske inndelingene og i stedet dele mellom rederi- og mannskapsseksjon, og med Fiskebåt som den tredje parten i begge alternativer.

Avstemninga ble avholdt skriftlig, etter krav fra styremedlem Kjell Bjørnar Bakken.