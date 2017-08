Nordland signerte Kina-avtaler

Forholdet mellom Norge og Kina er for lengst på bedringens veg, og nå har Nordland funnet sin kinesiske vennskapsprovins.

Foto: Thor Wiggo Skille, Nordland Fylkeskommune

Nordland fylkeskommune, regionene Vesterålen og Lofoten, samt flere bedrifter, undertegnet samarbeidsavtaler med Zhejiangprovinsen i en høytidelig seremoni i Bodø mandag. Konkret inngikk bedriftene avtaler for mer enn to milliarder kroner.

Samarbeidet mellom Nordland og Zhejiang, en provins sør for Shanghai i Kina, har potensial for enorme uttellinger for begge parter. Kontrasten mellom partene er stor, men også med likheter.

- Nordlands 243 000 innbyggere mot Zhejiangs 55 millioner innbyggere er et dimensjonsforhold man kanskje skulle tro ikke går over ens. Men regionene er like på mange områder. Vi snakker om to innovative industri- og teknologi-fylker som finner områder å samarbeide på, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) i en pressemelding.

Konkret samarbeid

Fiskeri, reiseliv, havbruksteknologi og utdanning er blant områdene man ser for seg samarbeid mellom de to landene.

- Nordland tar en ledende rolle i samarbeidet med Kina. Vi startet allerede i 2010 med en intensjonsavtale. Nå tar vi konkrete steg videre, utdyper Norvoll.

Teknologi

Avtalen mellom Nordland og Zhejiang ble undertegnet av fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll og partisekretær i Zhejiang, Che Jung.

- Den overordnede avtalen mellom våre fylker skal legge grunnlaget for utveksling både for universitetene og muligens på videregående skolenivå. Men ikke minst vektlegger vi næringsutveksling. Innen havbruksnæringene har vi satt bedrifter i kontakt med hverandre. Eksempelvis ble Nordlaks i Vesterålen presentert for bedrifter som leverer teknologi til oppdrettsnæringen.

Gjensidig utbytte

Norvoll opplever kineserne som svært aktive i å knytte samarbeid med Nordland.

- Det er jo ingen tvil om at her ligger det store muligheter. I en voksende økonomi vil eksempelvis reiselivsnæringene kunne finne et stort marked. Det gjelder begge veier, avslutter fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.