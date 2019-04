Nordlandsfiskerne vil ha mer torsk

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag vil ha større innblandingsprosent av torsk når ferskfiskordninga starter.

15. april starter fisket på ferskfiskordninga. Det innebærer at båten får et 10 prosent lavere kvotetrekk for torsk som leveres fersk. Båter som er fri for kvote kan ha inntil 10 prosent torsk i fangstene sine. Prosentandelen regnes over en hel ukes fiske.

Fra 15. juli og ut året økes prosenten til 30 prosent.

Vil ha bedre fordeling

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag hadde møte nylig, og viser i en uttalelse til at organisasjonen over flere år har vært opptatt av at en skal ha en fordeling av ressursene som oppfyller Landsmøtets målsettinger om fordeling.

- Dersom en trekker ferskfiskordningen inn i en slik vurdering vil fordelingen bli endret i og med at det er mer eller mindre tilfeldig hvordan de enkelte lengdegruppe innenfor Finnmarksmodellen belaster ordningen. Dette gir også geografiske ulikheter i og med at det er grunn til å tro at det er den flåten med størst nærhet til ressursene som drar mest fordeler av ordningen, skriver Arbeidsutvalget.

Ber om dobling

- Arbeidsutvalget mener at med bakgrunn i foranstående, samt at det er behov for at ferskfiskordningen også bør kunne utnyttes i Nordland er det nødvendig å justere opp tillatt andel torsk innen for ordningen til 20 %. Dersom forvaltningen er av den formening at et slikt tiltak vil medføre et stort press mot ordningen kan en beholde 20 % innblanding frem til 1. september og så kan den økes til 30 % slik det fremkommer av gjeldende forskrift om regulering av fisket etter nordøst - arktisk torsk.