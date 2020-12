Norge og Færøyene er enige om fiskeriavtale

– Norge og Færøyene er enige om en avtale for fisket i 2021. Norske fiskere har lange tradisjoner for å fiske i færøyske farvann og avtalen med Færøyene er viktig for Norge, sier fiskeri- og sjømatminster Odd Emil Ingebrigtsen.