Norges yngste blad B-fisker

Husker du historien om Noah Eilertsen (15) som sammen med bestefar Trond Eilertsen var på skreihavet i vinter? Nå har han søkt og blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Det er ikke mange 15-åringer som melder seg inn i fiskermanntallet årlig. Per Finne på Fiskeridirektoratets IT-avdeling i Bergen opplyser at det gjerne er 1-3 så unge fiskere som blir tatt opp hvert år.

Eneste på blad B

Det er to fiskere i manntallet per dags dato som ble født i 2003. Foruten Noah, er det en annen rogalending fra samme årgang som er i manntallet, men han er oppført på blad A, som er for deltidsfiskere. 15 år er da også den laveste alderen en fisker kan ha i manntallet.

- Jeg synes det var kjekt å være på fiske med bestefar, sier Noah Eilertsen til Kyst og Fjord og røper at det blir ny tur til Meløyvær i Harstad kommune så snart skola er slutt for i år. Det er der bestefar Trond holder til.

Han fikk ros så det holdt av bestefar etter to uker på havet.

- Tøffing

– Han er en skikkelig tøffing, tatt i betraktning det tunge arbeidet, kulda og slingringen om bord, sa Trond Eilertsen da vår frilanser Liv-Karin Edvardsen intervjuet de to i februar.

Noah fisket med juksamaskinen bakerst i båten, og bestefar med den forreste. Noen ganger gikk han bak og hjalp Noah etter behov. Det var ikke så voldsomt med fangst å få, 500-600 kilo per dag, og en dag var de oppe i 900 kilo. Fisken tok best i på morran, så dabbet det av utover dagen, fortalte senior og junior Eilertsen.

Selv bor Noah i Haugesund hvor han altså nå har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet. Han sendte søknaden etter at han hadde kommet tilbake til Rogaland fra fisker-eventyret utenfor Senja.

I fiskermiljøet på Senja gikk han under betegnelsen «nordlendingen med talefeil», hvilket Noah bare smilte av og tok som en hedersbetegnelse.

- Spennende

- Fisket er så spennende fordi man ikke vet hva man får, noen ganger mer, andre ganger mindre. Det er et tungt arbeid, men det betyr ikke så mye, sier Noah.

Foruten oppslaget i Kyst og Fjord, ble historien om Noahs vinterferie i bestefars fiskebåt behørlig omtalt i Haugesunds Avis.

- Hva sa klassekameratene dine etter at de hadde lest om deg?

- Mange syntes det var kult, men jeg tror ikke at noen av dem hadde blitt med, sier han og legger til at han aldri har deltatt på noe fiske utenfor Vestlandet.

Fiske og fangst

Han har fått en 17-foting av bestefar som venter på ham på Meløyvær. Han kan også komme til å melde seg på Ungdomsfiskeordningen.

- Det blir fiske til sommeren, ja. Klarer jeg å fiske mye, så kjøper jeg meg kanskje en annen båt. Vi får se.

At han er mer enn gjennomsnittlig fiskeri-interessert, vises også gjennom de framtidsplanene han har lagt. Til høsten starter Noah i 10. klasse i hjembyen Haugesund.

Deretter blir det videregående skole på Strand videregående skole i Strand kommune litt lenger sør i Rogaland fylke. Der tilbyr de nemlig Naturbruk, herunder Fiske og Fangst.

- Det er det som er planen, avslutter Noah Eilertsen.