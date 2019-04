Norsk bredside mot utemarkedene

I løpet av våren kjører sjømatrådet kampanjer i seks land. Skrei, klippfisk, makrell og laks løftes nå fram i tre verdensdeler.I Spania forventer man den beste skreisesongen noen sinne.

Ifølge Norges sjømatråd er det et ekstra høyt trykk med stor kampanjeaktivitet i utemarkedene.

Klippfisk til påske

I Mexico, Brasil og Portugal er det klippfisken som står i fokus. I Mexico er målet å få flere til å spise norsk klippfisk i påskehøytiden, i Brasil satses det tungt på de unge konsumentene og sosiale medier og i Portugal kjøres den største og bredeste kampanjen for norsk klippfisk noensinne.

- Dette er et spennende prosjekt som vi forventer mye av, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Portugal, Johnny Thomassen.

Kampanjen er i full gang, og kjøres bredt ut i både TV, på kino og i butikker. I tillegg blir klippfisken for aller første gang promotert på radio.

- Det blir radiokampanje i beste sendetid, med informasjon om norsk klippfisk og klippfiskkonkurranse, forteller Thomassen. Hovedpremien er en reise for to til Norge.

Forventer tidenes beste skreisesong i Spania

Årets skreikampanje i Spania ble sparket i gang på valentinsdagen den 14. februar med en stor TV-kampanje, samt markedsføring på Facebook og i 5000 butikker.

- Kampanjen bidrar til det som ser ut til å bli tidenes skreisesong i Spania, sier fiskeriutsending Bjørn- Erik Stabell.

Spanjolene er svært glade i torsk, og de elsker skrei. Allerede før jul ble Stabell kontaktet av utålmodige konsumenter som lurte på når skreien kom tilbake på markedet.

Skrei har vært markedsført i over 20 år i Spania og i løpet av disse årene har den opparbeidet seg en svært sterk posisjon hos den spanske forbrukeren. Ikke nok med at de er svært glade i skreien, de vil også ha den aller beste. Derfor har kvalitetsmerket skrei blitt en svært etterspurt vare i Spania.

Markedsføringen av skrei har også blitt støttet opp med en solid PR-pakke. Spanjolene elsker historien om torsken som vandrer fra Barentshavet til kysten av Lofoten og Nord-Norge for å gyte. Så langt har historien om skrei blitt presentert til 17 millioner spanjoler i løpet av kampanjetiden.

Laks, Fjordørret, torsk og hyse i USA

- I USA blir norsk Fjordørret, laks, torsk og hyse markedsført inn mot sjømatimportører og distributører samt beslutningstakere hos detaljister og restauranter, forteller Egil Ove Sundheim som er Sjømatrådets utsending i USA.

Kampanjen går fra februar og ut april, og treffer på et tidspunkt i markedet der mange er opptatt av sjømat, både som følge av fasten og i forbindelse med den store sjømatmessen i Boston i mars.

- Til tross for en sterkt eksportvekst til USA de senere årene har norsk sjømat en lav markedsandel i USA, som er et av de største sjømatmarkedene i verden. I en tid hvor behov for kunnskap om opprinnelse blir stadig viktigere, mener vi derfor det er nyttig å profilere det norske opphavet til sentrale beslutningstakere innen sjømathandelen for å sikre fortsatt vekst i norske sjømatprodukter, sier Sundheim.

Makrell- og laksekampanje i Sør-Korea

Sjømat fra Norge har blitt en naturlig del av sjømatkonsumet i Sør- Korea, med et eksportert sjømatvolum som har nesten triplet seg siden 2012. Preferansen for norsk sjømat er også høy, nesten på linje med egenprodusert sjømat, noe som er unikt. Sør-Korea har på kort tid gått fra et perifert marked til å bli et av vårt største marked for sjømat i Asia. Eksporten til Sør-Korea har økt kontinuerlig over flere år, og totalverdien har blitt femdoblet siden 2012 til 2,7 milliarder NOK i 2018.

Sjømatrådet, med fiskeriutsending Gunvar L. Wie i spissen, vil sikre at veksten fortsetter og kjører i disse dager kampanjer både på makrell og laks.

- Kampanjene foregår både digitalt, med utendørs reklame og i en rekke butikkjeder med smaksdemonstrasjoner og opphavsmerking av den norske fisken, sier Wie.

I tillegg blir det utvidet reklame både for norsk laks, makrell og kongekrabbe under Seoul Seafood Show i slutten av april.

Seafood from Norway

Alle kampanjene tar utgangspunkt i Sjømatrådets globale kommunikasjonskonsept der formålet er å bygge en tydelig identitet rundt opphavsmerket «Seafood from Norway». Det skal bidra til å posisjonere norske sjømatprodukter og opprinnelse, med basis i våre naturgitte fordeler som det kalde og klare havet. Kampanjene er tilpasset hver enkelt art og hvert enkelt land, men følger samme profil i alle markedene.