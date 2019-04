Norsk krabbe øker markedsandel

Norge eksporterte 522 tonn kongekrabbe til en verdi av 159 millioner kroner i første kvartal.

Det er en økning i volum på 17 prosent, mens verdien økte med 34 millioner kroner eller 27 prosent. Sør-Korea, USA og Spania var de største mottakerne av kongekrabbe første kvartal.

Øker andelen i Korea

- Sør-Koreanske konsumenter har en lang tradisjon for en miks av fryst, fersk og levende sjømat. Sør-Korea har en stor mengde sjømatspesialiserte restauranter med levendelagring av sjømat, og man estimerer at det aller meste av norsk kongekrabbe konsumeres på restaurantmarkedet her. Etterspørselen etter norsk sjømat er høy, også for norsk kongekrabbe, som har en voksende markedsandel i Sør-Korea, sier fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea, Gunvar Wie.

Rekevekst

Det ble eksportert 3.600 tonn reker til en verdi av 269 millioner kroner. For reker var volumoppgangen på 81 prosent, mens verdien økte med 104 millioner kroner eller 63 prosent i første kvartal. De største mottakerne var Sverige, Storbritannia og Finland.

- Volumene til Sverige er på nivå med i fjor, mens det er betydelig vekst til både Storbritannia og Finland, både i pris og volum. Lav global tilførsel, spesielt med reduksjon fra Canada, og en god etterspørsel i markedene forklarer prisutviklingen, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.