Norske fartøy tjener mer

Omsetninga i Norges Råfisklag går ned, men norske fartøy tjener mer enn i fjor, går det fram av fersk statistikk fra Råfisklaget.

Foto: Dag Erlandsen

- Totalt for året ligger vi godt an når det gjelder omsetningen for norske båter, som er opp 500 millioner kroner i forhold til fjoråret. Mens omsetninga for utenlandske båter er ned med 660 millioner kroner. Totalen ligger 160 millioner kroner etter fjorårets omsetning per uke 39, skriver laget i siste ukesrapport.

Det er trålfangstene som for tida dominerer, der torsk og hyse tas langt nord i havet, mens seien tas på Malangsgrunnen/Mulegga, Sveinsgrunnen og utafor Ingøya.

Omsetninga av fryst fisk i uke 39 var i hovedsak satt sammen av 1.880 tonn torsk til en verdi av 33,4 millioner kroner, 1,290 tonn sei/10,1 millioner og 560 tonn hyse/7,0 millioner.

Torskekvantumet var det 14 trålere som stod for, av dem var det fem med kvanta over 100 tonn. Det meste av torsken var tatt langt nord ved Hopen.

Fersk torsk

Også store deler av ferskfiskkvantumet stammer fra trålflåten. 360 tonn ble levert av fire trålere i uke 39, som er 40 prosent av det totale ferske torskekvantumet denne uka.

Linefangstene var i hovedsak tatt langs kysten av Øst-Finnmark, mens snurrevad i tillegg til Øst-Finnmark også har torskefangster fra Vest-Finnmark. Av line/autolinefangstene av torsk var 200 tonn levert i ØstFinnmark og 70 tonn i Vest-Finnmark.