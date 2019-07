Norske lån finansierer islandske trålere

Eksportkreditt Norge utbetaler i dag et lån til det islandske fiskebåtrederiet Bergur-Huginn i forbindelse med leveranse av hekktråleren «Vestmannaey» fra Vards verft på Aukra.

Tråleren «Vestmannaey» er den første leveransen av syv identiske båter som er bestilt fra Vards skipsverft på Aukra. Kjøperne er et konsortium som består av fire islandske fiskebåtrederier. De seks øvrige fartøyene skal etter planen leveres i løpet av årets andre halvår, fremgår det av en pressemelding.

Eksportkreditt Norge står for eksportfinansiering for seks av de syv hekktrålerne, til et totalt lånebeløp på omtrent 500 millioner kroner. Den islandske banken Landsbankinn stiller som garantist for lånene.

Rederiene som benytter seg av eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge er Bergur-Huginn, Skinney-Thinganes, og Gjögur, som alle har bestilt to trålere hver. Eieren av det syvende fartøyet har skaffet finansiering gjennom andre kilder.

– Det er godt jobbet av Vard Aukra å sikre denne verdifulle byggekontrakten på syv fartøy. Verftet har åpenbart imponert det islandske rederkonsortiet bade teknisk og kommersielt, og vi er svært glade for å kunne tilby konkurransedyktig finansiering som del av avtalen, sier Olav E. Rygg, utlånsdirektør hos Eksportkreditt Norge i pressemeldingen.

Initiativtakeren til den store bestillingen var det islandske fiskebåtrederiet Bergur-Huginn, som allerede var kjent med kvaliteten på fiskebåter bygd ved Vard Aukra samt finansieringsalternativene til Eksportkreditt Norge. Deretter kontaktet Bergur-Huginn andre islandske fiskebåtrederier som gikk inn i et konsortium som kunne samarbeide om både byggingen og finansieringen av fartøyene.

– Å serieprodusere syv identiske fartøy har åpenbare fordeler med tanke på reduksjon av både kostnader og prosjektgjennomføringsrisiko. Selv om hver reder er ansvarlig for finansiering av sine fartøy så har konsortium-tilnærmingen gjort oss i stand til å kopiere og gjenbruke deler av finansieringsprosessen. Det har spart både tid og energi for alle involverte parter, sier Olav E. Rygg.

Båtene er designet av Vard Design i Ålesund. Hvert fartøy vil ha en lengde på 29 meter og bredde på 12 meter, et 240 kubikkmeters stor fryselasterom samt et prosesseringsområde. Båtene vil bli utstyrt med mannskapslugarer av høy kvalitet med plass til totalt 13 personer.

Fartøyene er utstyrt med et stort dekksområde med trålvinsjer, et energieffektivt fremdriftssystem med lavt drivstofforbruk, store propeller og ror som sørger for smidig seilas i tøff sjø og for sikker håndtering av fiskeutstyret.

Eksportkreditt Norge tilbyr lånefinansiering til norske og internasjonale selskaper som kjøper produkter og tjenester fra norske eksportører, og er heleid av det norske Nærings- og fiskeridepartementet.