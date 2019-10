"Northguider" blir liggende over vinteren

Arbeidet med å fjerne reketråleren Northguider ved Svalbard er utsatt, melder Kystverket i en pressemelding.

- Vraket har større skader enn først antatt. I tillegg har vanskelige is- og værforhold gjort at arbeidet nå er så forsinket at det må utsettes til neste år. Dette melder rederiets forsikringsselskap, ifølge en pressemelding fra Kystverket.

Kystverket har pålagt rederiet å fjerne vraket. Forsikringsselskapet Gard har på vegne av rederiet Opilio AS engasjert bergingsselskapet SMIT Salvage til å utføre arbeidet. Etter at operasjonen med vrakfjerningen kom i gang, viste det seg at fartøyet har større skader enn først antatt. Kombinert med lange forsinkelser grunnet vanskelige is- og værforhold, har rederiets forsikringsselskap Gard og bergingsselskapet nå bestemt å utsette arbeidet med å fjerne vraket til neste år.

Kystverket holder fast ved pålegget om fjerning, og følger opp dette videre når Gard presenterer ny plan for arbeidet, fremgår det av meldingen.