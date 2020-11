Noterer rekordsesong på Oscarbrygga

- Vi har servert over 10.000 middager på Oscarbrygga i år. Også på overnattinger har vi rekordnivå, og vi ligger over fjoråret i omsetning, til tross for koronapandemien. Det sier eier og daglig leder Magnus Johansen ved Oscarbrygga på Tonnes i Lurøy.