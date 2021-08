Notfiskeprosjekt går mot slutten

Prosjektet «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter - fase 2» går mot slutten. Nå nviteres det til webinar for å presentere resultatene

Den 1. september fra kl 10-11.30 arrangerer FHF sammen med Sintef Ocean og Havforskningsinstituttet et webinar for å presentere resultatene fra prosjektet «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter - fase 2».

Dette melder FHF.

– Prosjektet har som hovedmålsetting å bidra til å oppnå bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å utvikle instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Prosjektet går nå mot slutten, og vi inviterer derfor til webinar for å presentere resultatene fra dette spennende prosjektet som vil kunne gi notflåten bedre kontroll over redskap og fangst, og derigjennom øke fangstverdi og lønnsomhet, skriver de.

Webinaret vil belyse følgende resultater fra prosjektet:

– et beslutningsstøttesystem som gir skipper råd om navigering av fartøy og posisjonering av not i forhold til fiskestim før kast

– metoder som bidrar til mer effektiv akustisk fangstovervåking

– metoder for å bestemme art, størrelse og atferd av fisk i kommersielt ringnotfiske

– indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielt ringnotfiske for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst