Ny 18-metring til Napp

Einarsen Fisk AS på Napp har kontrahert en ny line- og garnbåt fra Skogsøy Båt.

Nybygget blir på 18 meter og får en bredde på 6,6 meter. Lasteromskapasiteten blir på 87 kubikkmeter.

Båten skal bygges i aluminium ved Skogsøy Båt og vil bli et solid kystfiskefartøy som skal rigges for line- og garndrift. Rederiet har valgt «Kjell Senior» som navn på nybåten – som forøvrig vil bli et toppmoderne kystfiskefartøy som bygges for en effektiv og fremtidsrettet drift.

Det er Macom som har bistått rederiet i prosessen med kontraheringen.