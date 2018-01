Ny Havfisk-tråler

«Nordtind» kostet 325 millioner kroner skal ha sin hjemmehavn i Nordland. – Det er stas med ny tråler og det er en flott båt, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad.

Foto: Havfisk

- Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i februar 2016, og har en verdi på ca. 325 millioner kroner», heter det i en pressemelding fra Havfisk og designer og utstyrsleverandør Vard.

Skipet har 10 offiser-lugarer, og 15 enkeltpersonlugarer. Skipet er skipet blant annet utrustet med en stor fabrikk om bord, med produksjons- og frysekapasitet på over 80 tonn pr. døgn, og to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk. Fartøyet er også utviklet for trippeltråling med fire trålvinsjer for rekefiske i vintersesongen.

– Det er stas med ny tråler, det er en flott båt og vi gleder oss til å få den ordentlig i drift. Vi skal bruke noen dager på å kjøre inn fabrikken, så legger vi til havs og begynner å fiske for alvor, sier konsernsjef i Havfisk, Webjørn Barstad.

– Det er en båt som vil levere ved alle våre kaier, med hovedsete i Nordland, sier konsernsjefen.

– Havfisk har et nært samarbeid med Vard fornyet og oppgradert flåten de siste årene. Med dette nybygget vil vi øke effektiviteten og fleksibiliteten i flåten ytterligere. «Nordtind» vil bli en attraktiv og moderne arbeidsplass for våre ansatte, og Lerøys verdikjede vil tilføres kvalitetsråstoff for økt verdiskapning i selskapet, sier Barstad.

Vard er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. Vard består av ni verft i Norge, Brasil, Romania og Vietnam, samt spesialselskaper innenfor design, elektro, innredning og rørinstallasjon med mer. Totalt har selskapet ca. 9.000 ansatte fordelt over flere land.

Havfisk er Norges største trålrederi med 10 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk. I tillegg har Havfisk 31,9 kvoter for fiske av sei, samt kvoter for rekefiske. Selskapet omsatte for 1131 millioner kroner i 2015, og sysselsetter 380 ansatte.