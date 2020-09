Ny ISO-standard for avfall på fiskefartøy

Norske fiskefartøy skal få en ny ISO-standard for håndtering av avfall om bord. Initiativet kom fra Norges Fiskarlag i fjor høst.

- ISO (International Organization for Standardization) har besluttet å følge opp initiativet fra Norges Fiskarlag om å utarbeide en internasjonal standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy, skriver Fiskarlaget i en pressemelding. Nå oppnevnes det en nasjonal arbeidsgruppe, en såkalt «speilkomite», og en internasjonal komite, som vil ha sine første møter i september og oktober.

Standard Norge arbeider nå med å invitere aktuelle interessenter og samarbeidspartnere i Norge til å delta i dette arbeidet. Standard Norge har fått ansvaret for sekretariatsarbeidet.

Viktig steg

- Det er et viktig steg som nå tas for å bidra til å vise at næringen tar et aktivt ansvar for avfallshåndteringen. Jeg håper den nye standarden blir et verktøy som tas i bruk av næringen på bredt plan, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen. Han peker på at fiskeri- og sjømatnæringen regnes som en stor «bidragsyter» for avfallet i havet.

- Vi har fått en økt bevissthet om at havet ikke kan brukes som avfallsplass. Fiskeren forstår at havet trenger å være i en god tilstand for å kunne fortsette å gi sunn og bærekraftig mat. Nå håper jeg at vi også får til et godt internasjonalt samarbeid om håndtering og gjenvinning på land, sier Ingebrigtsen.

Our Ocean-konferansen

Standard Norge har etter forslag fra Norges Fiskarlag startet med å utvikle en internasjonal standard for reduksjon og håndtering av avfall på fiskefartøy. I dette arbeidet involveres nøkkelvirksomheter, med ulike roller, langs verdikjeden.

Norges Fiskarlag lanserte sitt initiativ under Our Ocean-konferansen i Oslo i oktober i fjor.

- Vi viste da til at forsøpling og annen forurensning av hav og ferskvannsforekomster er et voksende problem som truer biologisk mangfold og mulighetene til fremtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter, forbrukere og diverse næringer har et ansvar for å snu utviklingen. Problemet har både nasjonal og global karakter, skriver Fiskarlaget, og fortsetter:

- Målet er å bidra til at den internasjonale fiskeflåten gis et rammeverk som pålegger næringen et tydeliggjort ansvar om ikke å tilføre makro- og mikroplast i vann, samt at bidraget medfører redusert forsøpling av strender og andre kystnære områder. Standarden vil også kunne bidra positivt når det gjelder å unngå spøkelsesfiske. Systemet som utvikles, må kunne fungere sømløst sammen med utstyrsleverandører til næringen, for eksempel knyttet til bruk av emballasje, samt mottaksapparat for avfall på land og virksomheter som prosesserer dette videre.

FNs bærekraftsmål

Prosjektet som settes i gang vil i tillegg støtte opp omkring pågående arbeid med sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og arbeid med ressursøkonomisering samt flere av FNs bærekraftmål, som blant annet det å beskytte liv under vann (bærekraftsmål 14) og på land (15).

Standarden som utvikles vil få betegnelsen ISO 5020, Waste reduction and treatment on fishing vessels. Arbeidet vil ha norsk ledelse og sekretariat, og Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag vil lede det internasjonale arbeidet.

- I tillegg er det oppnevnt én norsk ekspert til det internasjonale arbeidet, men her ønsker vi oss flere. En nasjonal speilkomite, SN/K 589, Avfallshåndtering på fiskefartøy, er under opprettelse, denne skal fungere som en ressursgruppe med spesielt ansvar for å fremme norske synspunkter i det internasjonale arbeidet.

Norsk versjon

Så snart ISO 5020 foreligger, vil den bli oversatt til norsk. Frem mot ferdig standard vil utviklingen bli fulgt opp med diverse informasjonstiltak og eventuelt også opplæring.

- I tillegg til at arbeidet vil bidra til renere marint miljø, tror vi tiltaket vil gi et økt omdømme for fiskeriene og andre virksomheter langs de involverte verdikjedene. Vi skal demonstrere at vi tar forsøpling og annen marin forurensning på alvor.

Arbeidet er så langt støttet av Fiskernes Agnforsyning, Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond.