Ny Nei til EU-sjef

Thomas Haug, 31, , er ansatt i Nei til EU som generalsekretær. Han ser på byggingen av organisasjonen som sin viktigste oppgave når han tiltrår jobben i august.

Foto: Kristine Graneng

Haug som opprinnelig er fra Stor-Elvdal i Hedmark, fullfører denne våren en master i statsvitenskap fra NTNU med fokus på internasjonal politikk samtidig som han går løs på oppgaven i Nei til EU.

– Folkets nei til union må forsvares hver eneste dag. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben som generalsekretær og sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere og tillitsvalgte jobbe for folkestyre og mot norsk EU-medlemskap, sier Haug i en pressemelding.

Fra Senterpartiet

– Nei til EU er en solid organisasjon som de siste månedene har vist at de klarer å sette politisk dagsorden og løfte nødvendige debatter om Norges forhold til EU. Norges suverenitet utfordres stadig gjennom tilpasning til EU-systemet og viser hvorfor Nei til EU en svært viktig organisasjon.

Haug har tidligere jobbet tilsammen seks år i Senterungdommen og Senterpartiet sentralt, og har opparbeidet seg god kjennskap til organisasjonsdrift og norsk politikk, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Organisasjonsbygging

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, sier: –Thomas Haug har solid organisasjonserfaring og organisasjonskunnskap vi ser fram til å dra nytte av, og vi gleder oss til å få han på Nei til EU-laget!

– Min viktigste og største oppgave vil være organisasjonsbygging, sier Haug. Faktakunnskap og kjennskap til EU har vært neisidens desidert sterkeste kort siden oppstarten. Men jeg tror også at politisk gjennomslag henger tett sammen med organisatorisk styrke, og at en trygg og solid organisasjon med engasjerte medlemmer og tillitsvalgte har vært avgjørende for Nei til EUs rolle i norsk medlemskapsdebatt.

Haug starter i stillingen 1. august.