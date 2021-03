Ny adm.dir. i Calanus

Styret i Calanus AS har ansatt Siv-Katrin Ramskjell som ny administrerende direktør i selskapet med virkning fra 01.06.2021.

Ramskjell har siden høsten 2020 vært ansatt som kommersiell direktør i Calanus AS. Hun har en siviløkonomutdannelse fra USA, og har allsidig og relevant ledererfaring bl.a. som konsernsjef/administrerende direktør i Sana Pharma AS, NutraQ AS og Bringwell Norge AS. Hun har bred erfaring med merkevarebygging i Norden og har vært ansvarlig for salg og forretningsutvikling av flere store internasjonale merkevarer.

Calanus AS jobber nå mot en mulig notering av selskapets aksjer på Euronext Growth. Administrerende direktør Gunnar Rørstad vil lede selskapet gjennom dette arbeidet, og Ramskjell vil ta over ledelsen fra 1. juni. Ramskjell vil allerede nå starte arbeidet med å styrke selskapets organisasjon med sikte på langsiktig vekst, herunder ansette flere medarbeidere i viktige stillinger innenfor salg og markedsføring.

Styrets leder Stig Ebert Nilssen uttaler: «Vi er glade for å ha fått knyttet til oss Siv-Katrin Ramskjell. Hun fremstår som en meget dyktig leder, med dokumenterte økonomiske resultater og relevant bakgrunn med tanke på de spennende kommersielle mulighetene Calanus AS nå jobber for å realisere. Hun kjenner allerede virksomheten og organisasjonen godt, noe styret anser som en stor fordel. Samtidig har styret forståelse for at Gunnar Rørstad ønsker å trappe noe ned for å jobbe med egne prosjekter i årene fremover, etter å ha ledet selskapet siden oppstarten». Styret takker Gunnar for en imponerende innsats gjennom mange år, han har vært en betydelig bidragsyter til å etablere en solid plattform for videre vekst.