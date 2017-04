Ny app for tapt bruk

Fra sommeren kan en melde fra om tapt bruk gjennom en ny app på mobilen.

Foto: Dag Erlandsen

Fiskeridirektoratet har inngått en avtale med Sintef, som vil gjøre det mulig å melde fra om tap av fiskeredskaper på denne måten.

Nesten alt tap av fiskeredskap som blir meldt, meldes i dag til Kystvaktsentralen via en telefonsamtale. Erfaring fra direktoratets årlige opprenskingsarbeid langs kysten viser at denne samtalen kan være vanskelig for mange, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside.

- Vi tror en slik app vil være en god løsning for både fiskerne og forvaltningen, sier Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) startet i 2016 et prosjekt som blant annet vil gjøre det mulig for fiskerne å melde faststående fiskeredskaper til Kystvaktsentralen via en app-løsning.

Som en tilleggsfunksjon på denne app'en, har Fiskeridirektoratet og FHF inngått avtale med Sintef om utvikling av en løsning som skal gjøre det mulig å melde tap av fiskeredskap elektronisk. Tapene som meldes ved hjelp av den nye app-løsningen, vil gå til Kystvaktsentralen og vil deretter inngå som grunnlag for det årlige opprenskingstoktet, skriver direktoratet.

Årets opprenskingstokt er for øvrig under planlegging. Planlagt oppstart er i uke 33. I går gikk direktoratet ut på egen nettside og søkte etter egnet leiefartøy.