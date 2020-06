Ny app gir deg fartsgrensene til sjøs

Kystverket lanserer en app som forteller deg om du holder fartsgrensene til sjøs. Tidenes båtsommer kan bli tidenes ulykkessommer.

- Med rekordsalg av fritidsbåter, og oppfordring til norgesferie, tyder alt på at det går mot tidenes båtsommer. Da er det ekstra viktig å ha fokus på sikkerhet, skriver Kystverket på egen hjemmeside. Appen BåtFart ligner på GPS-en du har i bilen, forskjellen er at på havet er det ingen fartsgrenseskilt som uansett vil gi deg denne informasjonen. Da er det ikke alltid like lett å ha oversikt.

– Derfor er vi veldig glade for å ha fått på plass en app som gjør at du som ferdes på sjøen til enhver tid enkelt får informasjon om fartsforskriftene der du til enhver tid befinner deg, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket. Han opplyser at appen BåtFart er et resultat av godt arbeid gjennom de siste 12 månedene.

– Kompetansmiljøet ved regionkontoret vårt i Arendal har jobbet målrettet med å samle data og tilgjengeliggjøre dem på nett, og har nå også fått på plass ei app-løsning. Dette er et ekstremt godt eksempel på brukervennlig digitalisering av etterspurte tjenester, sier han.

Kartverket, ved sjødivisjonen, har gjort en stor jobb med å kartfeste fartsforskriftene i forbindelse med arbeidet. Kystverket har videre kvalitetssikret informasjonen, og tatt dialogen med alle involverte kommuner.

Appen er svært enkel i bruk. Når den er lastet ned og installert, er det bare å åpne den og angi om du vil ha varsel når du overskrider fartsbegrensningene der du befinner deg.

Du kan lese hele saken her: