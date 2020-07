Ny app skal trygge båtlivet

Redningsselskapet lanserer ny app som skal gjøre båtlivet tryggere. Seaber gir deg «Nabohjelp til sjøs».

Ved hjelp av et samarbeid mellom Redningsselskapet og Seaber AS fra Kristiansand, kan båtfolk se venner til sjøs, bruke sjøkart og be andre Seaber-brukere om hjelp. For eksempel hvis man våkner opp på en øy med flatt batteri eller man brått er tom for drivstoff. Seaber kaller dette «Nabohjelp til sjøs».

– Vi er svært glade for samarbeidet med Redningsselskapet. Vi ser på dette som styrking av sikkerheten på sjøen og en mulighet for et morsommere og mer sosialt båtliv, sier daglig leder i Seaber, Trond Erik Bognø.

Ved et samarbeid med Redningsselskapet blir det nå også mulig å tilkalle hjelp fra redningsskøytene i appen, dersom «naboen» ikke strekker til.

– Redningsselskapet har en visjon om at ingen skal drukne. Dette vil være et positivt bidrag til vår visjon. For oss er det viktig å støtte oppunder alle som jobber seriøst mot sikkerhet på sjøen, og Seaber er en av disse, sier Martin Fuhr Bolstad, direktør for prosjekter i Redningsselskapet.