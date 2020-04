Ny avtale skal sikre uregulert fiske

Stortinget har nå godkjent en ny avtale som skal forhindre uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet og fremme forskning på fiskebestander i området.

- Avtalen er viktig for fremtidig bevaring og eventuell bærekraftig høsting av fiskebestander i Polhavet. Med denne avtalen får vi på plass et føre-var-tiltak før fiske er aktuelt, slik at vi unngår de problemene vi kjenner fra andre internasjonale havområder hvor uregulert fiske har etablert seg, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Regjeringen la i statsråd 6. desember 2019 frem en proposisjon til Stortinget for å innhente Stortingets samtykke til ratifikasjon av Avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018.

Dette omfattes av avtalen: