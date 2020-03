Ny båt til Vesterålen

ProZero Norge As i Stavanger overleverte forleden en personellbåt av typen ProZero 8 m Full cabin DC til Egil Kristoffersen & Sønner AS i Jennskaret i Vesterålen.

Båten ble overlevert til en fornøyd kunde ved verftet i Faaborg i Danmark.

Båtene ble bygget ved Tuco Yacht Værft ApS i Faaborg Danmark.

ProZero 8 m Full cabin DC er bygget i kompositt og etter samme tegninger som Offshore Fast Rescue Boat. Dette gir ett veldig godt skrog med høy retningstabilitet og veldig gode sjøegenskaper.

Dette fartøyet er utformet og tilrettelagt i tatt samarbeid med kunden.

Alle fartøyene i ProZero serien blir bygget etter modulprinsippet og er derfor veldig enkle å tilpasse den enkelte kundes behov. Denne personellbåten er bygget etter konstruksjonskategori CE kategori C.

Jørn Arntun, teknisk leder i Egil Kristoffersen Sønner AS, opplyser at dette fartøyet skal brukes på lokasjoner som er veldig værutsatt. Ved å kunne ha ett lavt drivstofforbruk og høy fart blir det en fin bespare. Vi ser frem til og ta denne båten i bruk i dette området med krevende vær og røffe sjøforhold sier Jørn Arntun.

Under prøveturen var det mellom 0.5 til 1 meter signifikant bølgehøyde. Jørn Arntun var veldig godt fornøyd med sjøegenskapene. Han utaler at båten viser seg og være over hans forventninger.

Under testen oppnådde vi en fart på + 35 knop med fulle dieseltanker og 5 personer om bord, opplyser daglig leder i ProZero Norge Kjetil Nygård.

Fakta:

Byggematerial: Kompositt

Mål: Lengde 7,95m Bredde 2,78. Dybde 0,8

Fart: +30 knop

Antall personer.6

Motor: Volvo Penta D4 300

Fremdrift: Volvo Penta Stern drive

Interceptors: Hydrotab 320BT

Kartplotter og ekolodd: Lowrance Elite -9TI 2-I-1 Transducer

VHF: Simrad rs20s VHF+GPS

Lyskaster: GOLIGHT LED med fjernkontroll.