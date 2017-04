Ny direktør i Sjømatrådet

Norges sjømatråd har ansatt Janne Log (49) som ny direktør for globale operasjoner, samfunn og kommunikasjon.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Nyheten kommer bare dager etter at sjømatdirektør Renate Larsen startet omorganisering av Sjømatårdet. Log begynner i jobben allerede i dag, onsdag. Hun kommer rett fra partnerstilling i PR-byrået Corporate Communications, der hun har vært ansatt i bare noen uker. Log sier til bladet Kampanje at Corporate Communication og hun fortsatt er venner.

- Vi var venner før vi begynte og vi skal være venner lenge etterpå. De skjønte at dette var en helt spesiell mulighet som dukket opp og de har vært veldig raus, sier Log, som ble kontaktet av Sjømatrådet så sent som torsdag i forrige uke.

Dagen etter, fredag, meldte Kyst og Fjord at kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen fratrer sin stilling og velger å søke ny jobb utenfor Sjømatrådet. «Ny leder vil bli tilsatt i løpet av kort tid», het det i pressemeldinga fra Sjømatrådets nye leder, Renate Larsen.

I følge dagens pressemelding går Log inn i Sjømatrådets ledergruppe, og skal i tillegg til å lede Sjømatrådets kommunikasjonsarbeid ha ansvaret for selskapets 14 globale kontorer. Samtidig åpner Sjømatrådet kontor i Oslo. Log vil jobbe både fra både Tromsø og Oslo.

- Sjømat fra Norge er Norges sterkeste merkevare globalt. Vi skal jobbe tett på både det norske og de globale markedene for å posisjonere sjømatbransjen og norsk sjømat enda tydeligere. Vi er utrolig glade for at Janne Log har takket ja til å lede dette arbeidet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Janne Log har siden 2013 vært konserndirektør for kommunikasjon, samfunnskontakt og merkevare i teknologiselskapet Evry. Hun har tidligere vært direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt på Handelshøyskolen BI og i Norges Landbrukssamvirke. Hun er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo, og har studert ledelse ved IMD i Lausanne.

- Logs lange ledererfaring fra posisjoneringsarbeid, digitalisering og endringsprosesser blir svært verdifull for oss, i tillegg til at hun har erfaring fra bransjer som vi i sjømatsektoren kan lære mye av, sier Renate Larsen.