Ny «fiskebåt» til havbruksnæringen

Det er ingen tvil hvor designet er hentet når Viknaslipen nå starter byggingen av ny arbeidsbåt som skal brukes til notvasking i oppdrettsnæringen.

Viknaslipen AS undertegnet i forrige uke kontrakt om bygging av en 15 meter lang arbeidsbåt for Emilsen Fisk AS. Formen er hentet fra velutprøvde fiskebåter. Dermed er det et solid arbeidsjern som nå skal på beddingen.

Gammel kunde

Fartøyet er av Marin Design på Kolvereid som i all hovedsak vil benytte seg av lokale underleverandører under byggeprosessen.

- Vi har tidligere levert katamaranen «Perlen» til samme rederi og er selvsagt glade at vi også fikk dette oppdraget, sier Stig Morten Paulsen ved Viknaslipen i en pressemelding.

Og det er en fornøyd kunde de nå har signert kontrakten med.

- Vi er veldig fornøyde med «Perlen». Samarbeidet med Viknaslipen under bygginga gjorde at vi valgte dem igjen. Ved å velge et lokalt verft gjør vi det lettere å følge opp og gjøre vurderinger underveis, sier teknisk leder Ronny Emilsen i Emilsen Fisk i samme melding.

Med den nye båten vil selskapet øke kapasiteten ved sine anlegg betraktelig.

- Vi øker også biosikkerheten i henhold til strengere krav, og mannskapet får flotte fasiliteter ombord i «Lønningdal», som båten skal hete, avslutter Ronny Emilsen.

Solide ordrereserver

For Viknaslipen AS betyr kontrakten mye. Dette er den andre kontrakten selskapet signerer på få uker. Samlet har disse en verdi på like under 40 millioner kroner.

- Begge kontraktene er inngått med kunder som også tidligere har fått levert båter fra oss.

Vi er stolte og ydmyke over tilliten de viser oss, alle våre ansatte ser frem til videre samarbeid med rederier og mannskap.

Samlet sett Viknaslipen AS nå 104 millioner i ordrereserve, noe som igjen sikrer full drift til oktober 2021.