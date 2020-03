Ny fiskeriutsending i Tyskland

Kristin Pettersen blir Sjømatrådets neste fiskeriutsending til Tyskland.

Kristin Pettersen kommer fra stillingen som markedsdirektør i Sjømatrådet og har også tidligere vært fiskeriutsending til Tyskland. Hun avløser nåværende fiskeriutsending Gitte Hannemann Mollan når hun avslutter sin periode til sommeren, skriver Sjømatrådet i en pressemelding.

Kjenner Tyskland

- Vi er glade for at Kristin Pettersen har takket ja til å lede Sjømatrådets arbeidet i Tyskland videre. Kristin har de siste fire årene vært markedsdirektør i Sjømatrådet og har bidratt til å introdusere og etablere det nye opphavsmerket «Seafood from Norway». Hun har også hatt ansvaret for å utvikle en merkevarestrategi og konsepter for å ta opphavsmerket ut i markedene. Vi er svært fornøyde med å få på plass en erfaren og dyktig utsending til Tyskland, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Kristin Pettersen har vært Sjømatrådets markedsdirektør siden januar 2016. Hun har også tidligere vært fiskeriutsending til Tyskland og Polen. Kristin er utdannet siviløkonom fra universitetet i Nürnberg og har en Executive MBA fra IESE. Kristin har innehatt ledende posisjoner i internasjonale kommunikasjons-, PR- og reklamebyråer med ansvar for kunder som Procter & Gamble Europa, Henkel International Detegrents og Dr. Oetker. Hun har også bred erfaring som foreleser og kursutvikler innen fagområdet.

Gleder seg

- Jeg gleder meg til igjen å arbeide for Sjømatrådet og den norske sjømatnæring i det tyske markedet, sier Kristin Pettersen, Sjømatrådets påtroppende fiskeriutsending til Tyskland. Det blir spennende å få muligheten til å jobbe med de nye konseptene som er utviklet sentralt og bygge videre på det gode arbeidet som er lagt ned i Tyskland, sier Pettersen.

- Som følge av at Kristin Pettersen blir Sjømatrådets nye fiskeriutsending til Tyskland, er vi på jakt etter hennes etterfølger som markedsdirektør i Sjømatrådet, sier Renate Larsen.