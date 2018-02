Ny hverdag på Andenes

En hektisk byggeperiode går mot slutten for Jangaard på Andenes, som nå kjøper fisk i et splitter nytt anlegg.

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Det har gått radig for seg siden rivemaskinene gikk løs på det gamle «Samhold»-bruket innerst den østre delen av havna. Arbeidet startet etter sommerferien, med uttalt målsetning om å være klare til kommende sesong.

Et par uker etter første test med fisk gjennom anlegget begynner skreien å røre på seg, og selv om det ennå løper håndverkere rundt i flekkehallen og modningsrommet for saltfisk, kan en noe stresset formann Stein Jakobsen konstatere at planen holder.

Jangaard Andenes fremstår i ny drakt.

Salt-silo

Ferskfiskpakkinga skal fortsatt skje på Jangaards andre anlegg i vestre del av havna, så håndverkerne har tid til å gjøre seg ferdig før behovet for store kvantum til salting presser på.

Logistikken rundt saltet er en av forbedringene i nytt kontra gammelt anlegg. Istedenfor å kjøre storsekkene med salt inn i anlegget, blir saltet nå lastet opp i en silo på kaia og matet inn gjennom rør.

- Dermed kan vi legge opp saltet vi trenger til en hel dags produksjon uten å tenke på etterfylling. Det er en stor fordel, sier mottaksarbeider Vidar Fosse, som har jobbet ved bruket i mange år.

Stor kaiplass

Det nye bygget er 1600 kvadratmeter, noe som er en reduksjon på 600 kvadrat i forhold til gammelbygget. Den reduserte plassbruken handler om at bygget har trukket frontveggen inn på fast grunn, slik at det senere skal være mulig å skifte ut kaia. Dette grepet gir anlegget en formidabel uteplass i forhold til den gamle løsningen.

Utenfor veggen står en formidabel mottakstank for å serve store båter som pumper inn fangsten.

I tillegg til det, vil det bli kjørt inn fisk med truck på tradisjonelt vis.

Hverdagen for bygdas tungeskjærerere blir særdeles velordnet.

Ny tid

Innomhus gleder formann Stein Andre Jakobsen seg spesielt over den nye sløyelinja, med fire hodekappere. Linja betjenes av 18 personer, og vil kunne ta unna 40 tonn i timen.

Linja har flere nytenkende løsninger, men den mest bejublede delen er nok tungeskjærerlinja, der hodene havner på et eget transportbånd der de møter flittige hender på seks skjæreplasser.

- Det var noe annet da vi begynte, ler Jakobsen og Fosse, mens minnene om hjemmesnekrede tungekasser og hard rivalisering om de beste plassene strømmer på.

- Dette er en helt annen virkelighet, ingen tvil om det, slår Jakobsen fast.