Ny innsikt etter trålforsøk

Et nylig avsluttet forsøk på å utvikle trål til kommersiell fangst av såkalte mesopelagiske fiskearter, har gitt ny innsikt. - Men er fortsatt ikke helt i mål, melder FHF om det nye fisket som mange tror kan bli en milliardbutikk.

Bakgrunnen for prosjektet er tilgang til nok fôr, med rett næringsinnhold, som er helt avgjørende for vekst i lakseproduksjon.

Fôrkilde

I dag brukes det en god del plantebaserte råvarer inn i fôrproduksjonen til laks. Det er et sterkt press på landjordas ressurser så det er derfor et sterkt ønske fra næringen og sett i lys av globale problemstillinger å produsere mer av fôret basert på alternative råvarer. En av løsningene i så måte kan være å bruke mer av de mesopelagiske fiskeslagene til å produsere fiskefôr. De marine fôrressursene inneholder langkjedede omega-3 fettsyrer og nye kilder til denne fettsyren er særlig utfordrende å framskaffe.

Kunnskapen er liten om de mesopelagiske artene ettersom de står dypt og er veldig små. De faller utenfor de metodene som vanligvis brukes for å måle mengder. I tillegg er det ikke utviklet redskap som er tilpasset fangst av så små fisk. Derfor ønsket næringen å sette i gang dette prosjektet som er ledet av Sintef Ocean som har som hovedmål å utvikle en trål som egner seg til kommersielt fiske av mesopelagisk fisk. Prosjektet er finansiert av FHF.

Prøvefiske

Fra et innledende forsøksfiske i 2016 etter mesopelagiske fiskearter fikk forskerne nyttig informasjon om geografisk utbredelse, vertikal distribusjon, artssammensetning, innblanding av kommersielle fiskearter og fiskeadferd i forhold til trål. På dette toktet ble det brukt en Egersund 1200m HEX trål som under fiske hadde en horisontal og vertikal åpning på hhv. ca. 100 og 65 m. Generelt sett viste toktet at denne trålen var lite effektiv til å fange kommersielle mengder mesopelagiskfisk, men den fisket tilstrekkelig til at råstoffprøver kunne tas for videre laboratorieforsøk om bord. Av fisk var laksesild og nordlig lysprikkfisk de

fiskeartene med høyest forekomst, men betydelige mengder krill ble også tatt.