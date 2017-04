Ny kunnskap om rognkjeksens immunforsvar

Rognkjeks er utsatt for bakteriesykdommer, og næringen trenger effektive vaksiner.

Foto: Havforskningsinstituttet

FHF har bidratt til utvikling av kunnskap om rognkjeksens immunforsvar, som hittil har vært tilnærmet ukjent.

FHF prosjektet, Rensefisk: Tapsårsaker og forebyggende tiltak har hatt som mål å genere kunnskap som på både kort og lengre sikt vil kunne ha praktisk anvendelse. Ny kunnskap fra prosjektet har nå dannet grunnlag for publisering av en vitenskapelig artikkel i journalen Fish and shellfish immunology . Prosjektet har vært et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

De høye nivåene av spesifikke antistoffer etter vaksinering med testvaksiner indikerer sterkt at det er mulig å vaksinere rognkjeks mot A. salmonicida, og mest sannsynlig også mot andre infeksiøse bakterielle sykdommer. Kunnskapen vil kunne benyttes av vaksineselskapene for å produsere effektive vaksiner mot bakterielle sykdommer, slik at dødeligheten hos rognkjeks som følge av slike sykdommer kan gå ned.